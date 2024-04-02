В Госдепе объяснили, почему РФ наложила вето на резолюцию ООН о санкциях против КНДР
Применение Россией права вето в Совбезе ООН касательно блокирования работы Комитета по санкциям против КНДР является элементом договора между Москвой и Пхеньяном в рамках поставок северокорейского оружия в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера.
"Я думаю, здесь очевидно, что Россия заключила соглашение с КНДР в обмен на вооружение из Северной Кореи в ее войне против Украины", - заявил представитель Госдепартамента США.
По его словам, сегодня все видят, как российские дипломаты в ООН выполняют свою часть соглашения между двумя странами.
Он также напомнил, что ранее мандат Комитета ООН по санкциям против КНДР продолжался в Совете Безопасности всеми странами единогласно.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что 28 марта в ходе голосования на заседании Совета Безопасности ООН, состоящем из 15 членов, 13 стран проголосовали "за" резолюцию по мониторингу санкций против Северной Кореи экспертами ООН, однако Россия была против, а Китай воздержался.
Таким образом, РФ фактически отменила мониторинг санкций ООН против Северной Кореи.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отметил, что ветирование РФ проекта резолюции Совета Безопасности ООН о продлении мониторинга санкций против КНДР, включая эмбарго на поставки вооружений, говорит о том, что Москва уже не скрывает использования северокорейского оружия в войне против Украины.
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