ГУР про стан звільнених з полону РФ: дехто не може пересуватися самостійно

Українських військових повернули з російського полону у критичному стані. Багато з них мають серйозні травми, хвороби, а дехто навіть не може пересуватися самостійно.

Як повідомляє РБК-Україна , про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону.

"Дуже важкі умови. Ви на кадрах бачите в якому стані наші полонені, але багатьох на кадрах не видно. Тому, що вони одразу поїхали у каретах швидкої допомоги і не можуть пересуватися самостійно", - розповів Юсов.

За його словами, багато українських захисників повернули з російського полону з ампутованими кінцівками, проблемами із зором, інфекціями та хронічними хворобами. Деякі захисники навіть не можуть пересуватися самостійно, тому по прибуттю в Україну їх одразу ж забрала швидка.

Обмін полоненими

Нагадаємо, у вівторок, 10 червня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити важкопоранених і поранених воїнів з окремих категорій, погоджених на переговорах у Стамбулі 2 червня.

Як розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Також серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити й офіцерів.

Усі звільнені оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.

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