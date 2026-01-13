Держдепартамент закликав громадян США негайно покинути Іран

Держдепартамент США і віртуальне посольство в Тегерані виступили із закликом до своїх громадян, щоб ті негайно покинули країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report і сайт віртуального посольства США в Ірані.
Попередження було випущено в понеділок, коли в Ірані розпочався третій тиждень антиурядових демонстрацій, унаслідок яких, за даними правозахисних організацій і ЗМІ, сотні людей загинули і тисячі були затримані.
Зокрема, в заяві посольства сказано, що протести по всьому Ірану посилюються і можуть перерости в населення, яке призведе до арештів і поранень.
Крім того, тривають посилені заходи безпеки, перекриття доріг, збої в роботі громадського транспорту і блокування інтернету. Також уряд Ірини обмежив доступ до мобільної, стаціонарної та національної інтернет-мережі.
Авіакомпанії теж продовжують обмежувати або скасовувати рейси до Ірану та з Ірану. Причому кілька компаній призупинили польоти до п'ятниці, 16 січня.
"Громадянам США слід очікувати продовження перебоїв у роботі інтернету, спланувати альтернативні засоби зв'язку і, якщо це безпечно, розглянути можливість виїзду з Ірану суходолом до Вірменії або Туреччини", - наголосили в посольстві.
Також там прописали низку дій для громадян США:
Також віртуальне посольство США видало попередження для громадян, які збираються покинути країну. Зокрема, особам, які мають громадянство і США, і Ірану, потрібно виїжджати з країни за іранськими паспортами.
"Іранський уряд не визнає подвійне громадянство і розглядатиме осіб із подвійним громадянством США та Ірану виключно як громадян Ірану. Громадяни США піддаються значному ризику допиту, арешту і затримання в Ірані. Пред'явлення американського паспорта або доказ зв'язків зі Сполученими Штатами може стати достатньою причиною для затримання людини іранською владою", - ідеться в публікації.
Також там додали, що уряд США не може гарантувати безпеку своїх громадян, якщо вони вирішать покинути країну. У посольстві наголосили, що людям слід виїжджати тільки в тому разі, якщо вони вважають це безпечним.
Нагадаємо, що перші акції протесту почалися 28 грудня. Причиною стало різке падіння курсу національної валюти, що вдарило по бізнесу. Саме через це на вулиці вийшли торговці центрального ринку Тегерана.
Згодом протести переросли в жорсткі сутички між демонстрантами та силовиками, внаслідок чого були жертви. Після цих повідомлень президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран "починає" переступати його "червону лінію".
За даними Axios, Трамп схиляється до нанесення ударів по Ірану, щоб покарати режим країни за вбивство протестувальників. При цьому це не остаточне його рішення, розглядаються й інші варіанти.
Також видання писало, що глава МЗС Ірану Аббас Арагчі поспілкувався зі спецпредставником США Стівом Віткоффом щодо протестів і можливих переговорів на тлі погроз Трампа здійснити військове втручання.