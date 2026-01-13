Держдепартамент закликав громадян США негайно покинути Іран

Попередження було випущено в понеділок, коли в Ірані розпочався третій тиждень антиурядових демонстрацій, унаслідок яких, за даними правозахисних організацій і ЗМІ, сотні людей загинули і тисячі були затримані.

Зокрема, в заяві посольства сказано, що протести по всьому Ірану посилюються і можуть перерости в населення, яке призведе до арештів і поранень.

Крім того, тривають посилені заходи безпеки, перекриття доріг, збої в роботі громадського транспорту і блокування інтернету. Також уряд Ірини обмежив доступ до мобільної, стаціонарної та національної інтернет-мережі.

Авіакомпанії теж продовжують обмежувати або скасовувати рейси до Ірану та з Ірану. Причому кілька компаній призупинили польоти до п'ятниці, 16 січня.

"Громадянам США слід очікувати продовження перебоїв у роботі інтернету, спланувати альтернативні засоби зв'язку і, якщо це безпечно, розглянути можливість виїзду з Ірану суходолом до Вірменії або Туреччини", - наголосили в посольстві.

Також там прописали низку дій для громадян США:

негайно покинути Іран, розробити план виїзду з країни;

якщо немає можливості покинути Іран, то слід знайти безпечне місце всередині свого будинку або в іншій безпечній будівлі;

запастися їжею, водою, ліками та іншими необхідними речами;

уникати демонстрацій, поводитися непомітно і бути уважними до свого оточення;

стежити за місцевими ЗМІ, щоб бути в курсі останніх новин і бути готовими скоригувати свої плани;

тримати телефон зарядженим і підтримувати зв'язок із сім'єю та друзями, щоб повідомляти їм про свій стан;

зареєструватися в програмі STEP, щоб отримати найсвіжішу інформацію у сфері безпеки в Ірані.

Також віртуальне посольство США видало попередження для громадян, які збираються покинути країну. Зокрема, особам, які мають громадянство і США, і Ірану, потрібно виїжджати з країни за іранськими паспортами.

"Іранський уряд не визнає подвійне громадянство і розглядатиме осіб із подвійним громадянством США та Ірану виключно як громадян Ірану. Громадяни США піддаються значному ризику допиту, арешту і затримання в Ірані. Пред'явлення американського паспорта або доказ зв'язків зі Сполученими Штатами може стати достатньою причиною для затримання людини іранською владою", - ідеться в публікації.

Також там додали, що уряд США не може гарантувати безпеку своїх громадян, якщо вони вирішать покинути країну. У посольстві наголосили, що людям слід виїжджати тільки в тому разі, якщо вони вважають це безпечним.