Держдепартамент США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16

Винищувачі F-16 для України

У травні 2023 року Україна та західні партнери створили т.зв. "авіаційну коаліцію", завданням якої є посилення Повітряних сил західними винищувачами.

У серпні цього року в Україну прибули перші винищувачі F-16, які передали Данія та Нідерланди. Вони результативно відбивали масовані ракетні атаки Росії влітку-восени.

Днями Україна отримала другу партію F-16 від Данії.

За даними ЗМІ, Повітряні сили зможуть сформувати ескадрилью винищувачів F-16 (від 8 до 30 і більше одиниць) не раніше весни-літа 2025 року.

Наразі озна з груп українських пілотів продовжує навчання в Аризоні та прибуде до України на початку наступного року.

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