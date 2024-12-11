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Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для обслуживания F-16

Фото: украинские истребители F-16 обретут поддержку от оборонпрома США (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Госдепартамент США предварительно одобрил продажу правительству Украины сопутствующего оборудования для техобслуживания истребителей F-16. Ориентировочная стоимость пакета составляет 266,4 млн. долларов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Агентства по вопросам сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США.

Агентство выдало необходимый сертификат и уведомило об этом американский Конгресс.

Отмечается, что правительство Украины обратилось к США с просьбой приобрести и обеспечить:

  • объединенную систему планирования миссий (JMPS);
  • простые ключевые загрузчики (SKL) AN/PYQ-10;
  • незначительные модификации истребителей и их техническую поддержку;
  • программу совершенствования компонентов двигателя (CIP);
  • запасные и ремонтные части, расходные материалы и аксессуары;
  • поддержку ремонта и возврата;
  • программное обеспечение для вооружения, оборудование для поддержки программного обеспечения для вооружения, а также засекреченное и несекретное программное обеспечение, и поддержку доставки;
  • засекреченные и несекретные публикации и документацию;
  • подготовку личного состава и тренировочное оборудование;
  • исследования и обзоры;
  • инженерно-технические услуги правительства США;
  • услуги по ремонту и обслуживанию самолетов F-16, F-17, F-18, F-20;
  • инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков, а также другие связанные с ними элементы логистики и программной поддержки.

Ориентировочная общая стоимость всего заявленного оборудования составляет 266,4 миллиона долларов.

Главными подрядчиками заявлены компании Sabena (Шарлеруа, Бельгия), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Уорт, штат Техас) и Pratt and Whitney (Ист-Гартфорд, штат Коннектикут).

Отмечается, что этот пакет помощи улучшит способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставляя ей более мощную систему противовоздушной обороны для выполнения миссий по самообороне и обеспечения региональной безопасности.

Истребители F-16 для Украины

В мае 2023 года Украина и западные партнеры создали т.н. "авиационную коалицию", задача которой - усилить Воздушные силы западными истребителями.

В августе этого года в Украину прибыли первые истребители F-16, которые передали Дания и Нидерланды. Они результативно отражали массированные ракетные атаки России летом и осенью.

На днях Украина получила вторую партию F-16 от Дании.

По данным СМИ, Воздушные силы смогут сформировать эскадрилью истребителей F-16 (от 8 до 30 и более единиц) не ранее весны-лета 2025 года.

В настоящий момент одна из групп украинских пилотов продолжает обучение в Аризоне и прибудет в Украину в начале следующего года.

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F-16