Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для обслуживания F-16

Истребители F-16 для Украины

В мае 2023 года Украина и западные партнеры создали т.н. "авиационную коалицию", задача которой - усилить Воздушные силы западными истребителями.

В августе этого года в Украину прибыли первые истребители F-16, которые передали Дания и Нидерланды. Они результативно отражали массированные ракетные атаки России летом и осенью.

На днях Украина получила вторую партию F-16 от Дании.

По данным СМИ, Воздушные силы смогут сформировать эскадрилью истребителей F-16 (от 8 до 30 и более единиц) не ранее весны-лета 2025 года.

В настоящий момент одна из групп украинских пилотов продолжает обучение в Аризоне и прибудет в Украину в начале следующего года.

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