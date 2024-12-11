Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для обслуживания F-16

Госдепартамент США предварительно одобрил продажу правительству Украины сопутствующего оборудования для техобслуживания истребителей F-16. Ориентировочная стоимость пакета составляет 266,4 млн. долларов США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Агентства по вопросам сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США.
Агентство выдало необходимый сертификат и уведомило об этом американский Конгресс.
Отмечается, что правительство Украины обратилось к США с просьбой приобрести и обеспечить:
Ориентировочная общая стоимость всего заявленного оборудования составляет 266,4 миллиона долларов.
Главными подрядчиками заявлены компании Sabena (Шарлеруа, Бельгия), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Уорт, штат Техас) и Pratt and Whitney (Ист-Гартфорд, штат Коннектикут).
Отмечается, что этот пакет помощи улучшит способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставляя ей более мощную систему противовоздушной обороны для выполнения миссий по самообороне и обеспечения региональной безопасности.
В мае 2023 года Украина и западные партнеры создали т.н. "авиационную коалицию", задача которой - усилить Воздушные силы западными истребителями.
В августе этого года в Украину прибыли первые истребители F-16, которые передали Дания и Нидерланды. Они результативно отражали массированные ракетные атаки России летом и осенью.
На днях Украина получила вторую партию F-16 от Дании.
По данным СМИ, Воздушные силы смогут сформировать эскадрилью истребителей F-16 (от 8 до 30 и более единиц) не ранее весны-лета 2025 года.
В настоящий момент одна из групп украинских пилотов продолжает обучение в Аризоне и прибудет в Украину в начале следующего года.
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