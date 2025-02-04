Держдеп не веде перемовин щодо включення Канади до складу США, - Рубіо

За його словами, наразі США зосереджені на іншому пріоритеті - це запровадження нових тарифів. Адже президент США Дональд Трамп вважає, що торгівля з Канадою несправедлива.

"Очевидно, це вплине на наші стосунки з ними. Але ми, як і раніше, залишаємося сусідами й завжди будемо сусідами", - заявив Рубіо.

Ідея Трампа щодо приєднання Канади до США

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що може використати "економічну силу", щоб зробити Канаду 51-м штатом США.Він також заявив, що для гіпотетичного приєднання Канади до США він не розглядає можливість використання військової сили.

Варто зауважити, що Трамп також описував "перевагу" можливого включення Канади до складу Штатів. Він, зокрема, розповів про значне зниження податків.

У відповідь на це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що припущення Трампа зробити Канаду новим штатом США за допомогою економічних важелів - нездійсненне.