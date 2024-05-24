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Держдеп США: зброя з попередніх пакетів допомоги Україні вже на передовій

Фото: Україна вже отримала попередні пакети допомоги (Міністр оборони України)
Автор: Каріна Левицька

В США заявили, що Україна вже отримала попередні пакети допомоги і нині вони вже на передовій.

Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.

"Допомога з попередніх пакетів вже дійшла до лінії фронту, і ми доставимо цю нову допомогу якнайшвидше, щоб українські військові могли використати її для захисту своєї території та захисту українського народу", - заявив Блінкен.

За його словами, як чітко дав зрозуміти президент США Джо Байден, Сполучені Штати та міжнародна коаліція, яку вони зібрали, продовжуватимуть стояти разом з Україною на захисті її свободи.

 

Нагадаємо, сьогодні ввечері США оголосили пакет допомоги Україні. Його загальна сума становить майже 300 млн доларів.

Детальніше про те, що ввійшло до нового пакету допомоги можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, яку допомогу за час повномасштабної війни Україна отримувала від США. Детальніше про це, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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