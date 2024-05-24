Держдеп США: зброя з попередніх пакетів допомоги Україні вже на передовій

"Допомога з попередніх пакетів вже дійшла до лінії фронту, і ми доставимо цю нову допомогу якнайшвидше, щоб українські військові могли використати її для захисту своєї території та захисту українського народу", - заявив Блінкен.

За його словами, як чітко дав зрозуміти президент США Джо Байден, Сполучені Штати та міжнародна коаліція, яку вони зібрали, продовжуватимуть стояти разом з Україною на захисті її свободи.