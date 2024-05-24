Госдеп США: оружие из предыдущих пакетов помощи Украине уже на передовой

"Помощь из предыдущих пакетов уже дошла до линии фронта, и мы доставим эту новую помощь как можно быстрее, чтобы украинские военные могли использовать ее для защиты своей территории и защиты украинского народа", - заявил Блинкен.

По его словам, как четко дал понять президент США Джо Байден, Соединенные Штаты и международная коалиция, которую они собрали, будут продолжать стоять вместе с Украиной на защите ее свободы.

