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Держдеп США: зближення Росії та КНДР - це ознака невдач Путіна в Україні

Фото: Кім Чен Ин та Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Тетяна Степанова, Роман Кот

Зближення Росії та Північної Кореї - це ознака невдач диктатора Володимира Путіна у війні проти України.

Про це заявив заступник державного секретаря Сполучних Штатів Америки з політичних питань Джон Басс на брифінгу у Києві, повідомляє РБК-Україна.

"Якщо ви подивитеся на десятиліття риторики лідерів у Москві, я не можу пригадати жодного разу, коли російський лідер визнавав, що йому потрібна будь-чия допомога в чомусь. Тому я вважаю, що це ознака того, наскільки Володимир Путін і російський оборонний істеблішмент були здивовані хоробрістю, винахідливістю та креативністю народу України у відсічі цій неприкритій агресії", - сказав Басс.

Він наголосив, що ц"е також відображення сильної, енергійної, рішучої коаліції країн, які підтримують народ цієї країни (України - ред.) в захисті вашої землі, ваших свобод, вашої здатності вибирати власне майбутнє".

Що передувало

Нагадаємо, днями російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у Пхеньяні уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає "негайне" надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з країн.

У Білому домі назвали "розширенням партнерства" офіційний візит Путіна до Пхеньяна, а також наголосили на тому, що РФ таким чином продовжує збирати коаліцію проти демократичного світу.

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