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Госдеп США: сближение России и КНДР - это признак неудач Путина в Украине

Фото: Ким Чен Ын и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Татьяна Степанова, Роман Кот

Сближение России и Северной Кореи - это признак неудач диктатора Владимира Путина в войне против Украины.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Джон Басс на брифинге в Киеве, сообщает РБК-Украина.

"Если вы посмотрите на десятилетие риторики лидеров в Москве, я не могу вспомнить ни разу, когда российский лидер признавал, что ему нужна чья-либо помощь в чем-то. Поэтому я считаю, что это признак того, насколько Владимир Путин и российский оборонный истеблишмент были удивлены храбростью, изобретательностью и креативностью народа Украины в отпоре этой неприкрытой агрессии", - сказал Басс.

Он подчеркнул, что это также отражение сильной, энергичной, решительной коалиции стран, которые поддерживают народ этой страны (Украины - ред.) в защите вашей земли, ваших свобод, вашей способности выбирать собственное будущее".

Что предшествовало

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в Пхеньяне заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

В Белом доме назвали "расширением партнерства" официальный визит Путина в Пхеньян, а также отметили, что РФ таким образом продолжает собирать коалицию против демократического мира.

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