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Держдеп США затвердив пакет підтримки F-16 для України на 310 млн доларів

Фото: закупівля не включатиме позиції, що належать до оборонного обладнання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю Держдепартамент США схвалив пакет з навчання та підтримки винищувачів F-16 для України. Вартість пакета становить 310 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост відомства в соцмережі Х.

"Державний департамент США ухвалив рішення схвалити можливий продаж Україні за лінією іноземних військових продажів (FMS) пакета з навчання та забезпечення експлуатації винищувачів F-16, а також супутнього обладнання, на загальну суму близько 310,5 мільйона доларів", - ідеться в публікації.

Там додали, що агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки направило відповідне повідомлення до Конгресу США.

Як пояснили в Держдепі, уряд України просить закупити обладнання та послуги для підтримки своїх літаків F-16. Закупівля охоплюватиме такі позиції, що не належать до оборонного обладнання:

  • модифікації та модернізація літаків;
  • навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування та підтримки;
  • запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також послуги з ремонту та повернення;
  • наземне обладнання для обслуговування;
  • постачання і підтримка засекреченого і відкритого програмного забезпечення;
  • засекречені та відкриті публікації та технічна документація;
  • дослідження та опитування;
  • інженерна, технічна та логістична підтримка з боку уряду США і підрядників;
  • а також інші логістичні та програмні елементи забезпечення.

"Запропонований продаж сприятиме реалізації зовнішньополітичних цілей і завдань у сфері національної безпеки США, покращуючи безпеку партнера, який відіграє важливу роль у забезпеченні політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - резюмували в Держдепартаменті США.

США відправили Україні списані F-16

Нагадаємо, днями у ЗМІ з'явилася інформація, що Сполучені Штати відправили в Україну списані літаки F-16. Зокрема, в мережі з'явилися кадри, як частково розібрані винищувачі завантажують в український чартерний транспортний літак Ан-124 в Аризоні. Згідно з бортовими трекерами, літак летів до Польщі. При цьому, як уточнили в ЗМІ, непрацездатні F-16 віддають саме на запчастини.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів 2 травня нараду щодо бойової авіації. Зокрема, на зустрічі обговорювалися майбутні поставки додаткових літаків F-16.

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