Держдеп США затвердив пакет підтримки F-16 для України на 310 млн доларів

У п'ятницю Держдепартамент США схвалив пакет з навчання та підтримки винищувачів F-16 для України. Вартість пакета становить 310 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост відомства в соцмережі Х.
"Державний департамент США ухвалив рішення схвалити можливий продаж Україні за лінією іноземних військових продажів (FMS) пакета з навчання та забезпечення експлуатації винищувачів F-16, а також супутнього обладнання, на загальну суму близько 310,5 мільйона доларів", - ідеться в публікації.
Там додали, що агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки направило відповідне повідомлення до Конгресу США.
Як пояснили в Держдепі, уряд України просить закупити обладнання та послуги для підтримки своїх літаків F-16. Закупівля охоплюватиме такі позиції, що не належать до оборонного обладнання:
"Запропонований продаж сприятиме реалізації зовнішньополітичних цілей і завдань у сфері національної безпеки США, покращуючи безпеку партнера, який відіграє важливу роль у забезпеченні політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - резюмували в Держдепартаменті США.
Нагадаємо, днями у ЗМІ з'явилася інформація, що Сполучені Штати відправили в Україну списані літаки F-16. Зокрема, в мережі з'явилися кадри, як частково розібрані винищувачі завантажують в український чартерний транспортний літак Ан-124 в Аризоні. Згідно з бортовими трекерами, літак летів до Польщі. При цьому, як уточнили в ЗМІ, непрацездатні F-16 віддають саме на запчастини.
Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів 2 травня нараду щодо бойової авіації. Зокрема, на зустрічі обговорювалися майбутні поставки додаткових літаків F-16.
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