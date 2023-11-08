Держдеп США заперечив обговорення з Україною "мирних переговорів" із РФ

Представник Держдепу зазначив, що Сполученим Штатам нічого не відомо про будь-які обговорення з українською стороною, які могли би спонукати Київ до мирних переговорів з Росією.

"Як ми вже неодноразово говорили, нічого не має відбуватися про Україну без України. Нам не відомо нічого про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза межами формули миру", - розповів Патель.

Він додав, що рішення про будь-які переговори з Росією має ухвалювати Україна, а США продовжають докладати зусиль для підтримки українського народу.

Переговори України та РФ

Президент України Володимир Зеленський та інші представники влади неодноразово наголошували, що Україна не повернеться за стіл переговорів з Росією, допоки Москва не виведе свої війська.

Однак нещодавно американський телеканал NBC News посилаючись на свої джерела заявив, що США та ЄС почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не веде з Росією жодних так званих "таємних переговорів". Також цю заяву спростував і Зеленський. Він заявив, що тиск з боку парнерів немає.