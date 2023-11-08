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Госдеп США возразил обсуждение с Украиной "мирных переговоров" с РФ

Фото: заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель опроверг сообщение СМИ о якобы обсуждении с Украиной начала "мирных переговоров" с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Представитель Госдепа отметил, что Соединенным Штатам ничего не известно о каких-либо обсуждениях с украинской стороной, которые могли бы побуждать Киев к мирным переговорам с Россией.

"Как мы уже неоднократно говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины. Нам не известно ничего о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах за пределами формулы мира", - рассказал Патель.

Он добавил, что решение о любых переговорах с Россией должна принимать Украину, а США продолжают прилагать усилия для поддержки украинского народа.

Переговоры Украины и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти неоднократно отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров с Россией, пока Москва не выведет свои войска.

Однако недавно американский телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники, заявил, что США и ЕС начали не публично обсуждать с Украиной вопросы о возможных мирных переговорах с РФ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не ведет с Россией никакие так называемые "тайные переговоры". Также это заявление опроверг и Зеленский. Он заявил, что давление со стороны партнеров нет.

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