Госдеп США выразил обеспокоенность из-за глобального партнерства Китая с РФ, - CNN
Представитель Государственного департамента США выразил обеспокоенность по поводу объявленного главой Китая Си Цзиньпином после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным глобального партнерства между странами, так как Кремль продолжает свою войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Пекин утверждает, что он нейтрален, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему вкладывает средства в тесные связи с Россией", - сказал журналистам представитель Госдепа.
Он также отметил, что Штаты и Европа предупредили КНР о последствиях оказания России военной помощи в ее войне против Украины или "систематической помощи в обходе санкций".
"Мы внимательно следим за деятельностью Пекина", - сказал американский чиновник, добавив, что "те, кто встанет на сторону Москвы в этой несправедливой войне, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории".
"Мир наблюдает за тем, какие страны отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета, а какие стоят или молчаливо поддерживают Россию в ее преднамеренной и неспровоцированной войне по выбору", - отметил представитель Госдепа.
Ранее сообщалось, что 30 декабря глава КНР Си Цзиньпин провел видеопереговоры с российским диктатором Путиным и заяви, что Китай готов к партнерству "без ограничений" с РФ.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Путин пригласил лидера Китая с визитом в Москву весной 2023 года.
На чьей стороне Китай в войне России против Украины, читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.