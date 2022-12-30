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Госдеп США выразил обеспокоенность из-за глобального партнерства Китая с РФ, - CNN

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Пятница 30 декабря 2022 23:28
Госдеп США выразил обеспокоенность из-за глобального партнерства Китая с РФ, - CNN Фото: Владимир Путин и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Представитель Государственного департамента США выразил обеспокоенность по поводу объявленного главой Китая Си Цзиньпином после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным глобального партнерства между странами, так как Кремль продолжает свою войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Пекин утверждает, что он нейтрален, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему вкладывает средства в тесные связи с Россией", - сказал журналистам представитель Госдепа.

Он также отметил, что Штаты и Европа предупредили КНР о последствиях оказания России военной помощи в ее войне против Украины или "систематической помощи в обходе санкций".

"Мы внимательно следим за деятельностью Пекина", - сказал американский чиновник, добавив, что "те, кто встанет на сторону Москвы в этой несправедливой войне, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории".

"Мир наблюдает за тем, какие страны отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета, а какие стоят или молчаливо поддерживают Россию в ее преднамеренной и неспровоцированной войне по выбору", - отметил представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что 30 декабря глава КНР Си Цзиньпин провел видеопереговоры с российским диктатором Путиным и заяви, что Китай готов к партнерству "без ограничений" с РФ.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Путин пригласил лидера Китая с визитом в Москву весной 2023 года.

На чьей стороне Китай в войне России против Украины, читайте в материале РБК-Украина.

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