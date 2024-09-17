Держдеп США висловив стурбованість через посилення взаємодії між Росією і КНДР

Сполучені Штати стурбовані через поглиблення діалогу між Російською Федерацією та Північною Кореєю. Зокрема, мова йде про військову сферу.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжуємо бути надзвичайно стурбованими у зв'язку з розширенням відносин у сфері безпеки між Північною Кореєю і Росією", - сказав він.
Крім того, представник зовнішньополітичного відомства США уточнив, що занепокоєння стосуються підтримки, яку Російська Федерація продовжує отримувати від КНДР для подальшого її використання у війні проти України.
Також Міллер додав, що стурбованість в тому числі викликають перспективи допомоги Пхеньяну з боку Москви, що зрештою дестабілізує ситуацію на Корейському півострові.
Поставки зброї КНДР Росії
Нагадаємо, що близько тижня тому видання The New York Times повідомило, що Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї. Йдеться про ракети малої дальності Hwasong-11.
NYT написало, що країна-агресор Російська Федерація застосувала їх для ударів по Києву цього літа.
Також зазначимо, що на 20-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) очільник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що постачання Росією артилерійських боєприпасів із Північної Кореї створюють серйозні проблеми для ЗСУ на фронті. Більш того, після таких поставок спостерігається ескалація бойових дій.
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