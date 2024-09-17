Держдеп США висловив стурбованість через посилення взаємодії між Росією і КНДР

"Ми продовжуємо бути надзвичайно стурбованими у зв'язку з розширенням відносин у сфері безпеки між Північною Кореєю і Росією", - сказав він.

Крім того, представник зовнішньополітичного відомства США уточнив, що занепокоєння стосуються підтримки, яку Російська Федерація продовжує отримувати від КНДР для подальшого її використання у війні проти України.

Також Міллер додав, що стурбованість в тому числі викликають перспективи допомоги Пхеньяну з боку Москви, що зрештою дестабілізує ситуацію на Корейському півострові.