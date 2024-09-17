Госдеп США выразил обеспокоенность из-за усиления взаимодействия между Россией и КНДР

"Мы продолжаем быть чрезвычайно озабочены в связи с расширением отношений в сфере безопасности между Северной Кореей и Россией", - сказал он.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства США уточнил, что обеспокоенность касается поддержки, которую Российская Федерация продолжает получать от КНДР для дальнейшего ее использования в войне против Украины.

Также Миллер добавил, что обеспокоенность в том числе вызывают перспективы помощи Пхеньяну со стороны Москвы, что в конце концов дестабилизирует ситуацию на Корейском полуострове.