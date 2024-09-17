Госдеп США выразил обеспокоенность из-за усиления взаимодействия между Россией и КНДР

Соединенные Штаты обеспокоены углублением диалога между Российской Федерацией и Северной Кореей. В частности, речь идет о военной сфере.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Мы продолжаем быть чрезвычайно озабочены в связи с расширением отношений в сфере безопасности между Северной Кореей и Россией", - сказал он.
Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства США уточнил, что обеспокоенность касается поддержки, которую Российская Федерация продолжает получать от КНДР для дальнейшего ее использования в войне против Украины.
Также Миллер добавил, что обеспокоенность в том числе вызывают перспективы помощи Пхеньяну со стороны Москвы, что в конце концов дестабилизирует ситуацию на Корейском полуострове.
Напомним, что около недели назад издание The New York Times сообщило, что Россия получила новые поставки баллистических ракет от Северной Кореи. Речь идет о ракетах малой дальности Hwasong-11.
NYT написало, что страна-агрессор Российская Федерация применила их для ударов по Киеву этим летом.
Также отметим, что на 20-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что поставки России артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи создают серьезные проблемы для ВСУ на фронте. Более того, после таких поставок наблюдается эскалация боевых действий.
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