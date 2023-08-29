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Держдеп США вимагав від РФ дотримання Віденської конвенції під час допиту дипломатів

Вівторок 29 серпня 2023 07:38
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Держдеп США вимагав від РФ дотримання Віденської конвенції під час допиту дипломатів Фото: представник Держдепартаменту США Меттью Міллер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Держдеп США прокоментував плани ФСБ РФ допитати співробітників посольства США Сілліна Джеффрі та Бернстайна Девіда в рамках справи щодо екс-співробітника американського консульства у Владивостоці Роберта Шонова і закликав дотримуватися Віденської конвенції.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу.

"Росія, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, зобов'язана ставитись до дипломатів з належною повагою і вживати всіх необхідних заходів для запобігання посяганням на їх свободу або гідність, і ми очікуємо, що РФ виконає це зобов'язання", - йдеться у заяві офіційного представника. Держдепартаменту США Меттью Міллера.

США вважають абсолютно безпідставними звинувачення на адресу Роберта Шонова і зазначають, що він працював у компанії, яка на контрактній основі надавала послуги посольству у суворій відповідності до російських законів та правил. Держдепартамент США також рішуче протестує проти спроб залякувати та переслідувати його співробітників.

Що цьому передувало

Роберт Шонов був затриманий у Росії у травні. Напередодні, 28 серпня, ФСБ поширила подробиці кримінальної справи. Його звинувачують у співпраці з іноземною державою. За версією ФСБ, він за винагороду збирав для посольства США відомості про військову операцію та протестні настрої громадян Росії. Роберту Шонову загрожує до восьми років ув'язнення.

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