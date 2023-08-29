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Госдеп США потребовал от РФ соблюдения Венской конвенции при допросе дипломатов

Вторник 29 августа 2023 07:38
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Госдеп США потребовал от РФ соблюдения Венской конвенции при допросе дипломатов Фото: представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госдеп США прокомментировал планы ФСБ РФ допросить сотрудников посольства США Силлина Джеффри и Бернстайна Дэвида в рамках дела в отношении экс-сотрудника американского консульства во Владивостоке Роберта Шонова и призвал соблюдать Венскую конвенцию.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

"Россия, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения посягательств на их свободу или достоинство, и мы ожидаем, что РФ выполнит это обязательство", - говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера.

США считают абсолютно беспочвенными обвинения в адрес Роберта Шонова и отмечают, что он работал в компании, которая на контрактной основе предоставляла услуги посольству в строгом соответствии с российскими законами и правилами. Госдепартамент США также решительно протестует против попыток запугивать и преследовать его сотрудников.

Что этому предшествовало

Роберт Шонов был задержан в России в мае. Накануне, 28 августа, ФСБ распространила подробности уголовного дела. Его обвиняют в сотрудничестве с иностранным государством. По версии ФСБ, он за вознаграждение собирал для посольства США сведения о военной операции и протестных настроениях граждан России. Роберту Шонову грозит до восьми лет лишения свободы.

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