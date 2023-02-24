UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Держдеп США виділить 7 млн доларів на відновлення об'єктів української культурної спадщини

Фото: США передасть Україні 7 млн доларів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Держдепартамент США надає Україні допомогу у 7 млн доларів для відновлення культурної спадщини, що постраждала від дій росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення відомства.

Ініціатива була розроблена з метою підтримки зусиль України з захисту та відновлення пошкоджених об'єктів та колекцій української культурної спадщини, а також для розширення та зміцнення державно-приватного партнерства з громадянським суспільством в Україні.

За словами представників Держдепартаменту, ініціатива буде здійснюватися у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України, українськими громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Основна увага буде приділена об'єктам культурної спадщини та колекціям, які постраждали від російського вторгнення.

Нагадаємо, що Сполучені Штати нададуть новий пакет військової допомоги на суму близькох 2 мільярдів доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки