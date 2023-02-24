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Госдеп США выделит 7 млн долларов на восстановление объектов украинского культурного наследия

Фото: США передаст Украине 7 млн долларов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Госдепартамент США оказывает Украине помощь в 7 млн долларов для восстановления культурного наследия, пострадавшего от действий россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную публікацию ведомства.

Инициатива была разработана для поддержки усилий Украины по защите и восстановлению поврежденных объектов и коллекций украинского культурного наследия, а также для расширения и укрепления государственно-частного партнерства с гражданским обществом в Украине.

По словам представителей Госдепартамента, инициатива будет осуществляться в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики, украинскими общественными организациями и международными партнерами. Основное внимание будет уделено объектам культурного наследия и коллекциям, пострадавшим от российского вторжения.

Напомним, что Соединенные Штаты предоставит новый пакет военной помощи на сумму около 2 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

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