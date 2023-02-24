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Держдеп США виділить 7 млн доларів на відновлення об'єктів української культурної спадщини

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 06:33
Держдеп США виділить 7 млн доларів на відновлення об'єктів української культурної спадщини Фото: США передасть Україні 7 млн доларів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Держдепартамент США надає Україні допомогу у 7 млн доларів для відновлення культурної спадщини, що постраждала від дій росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення відомства.

Ініціатива була розроблена з метою підтримки зусиль України з захисту та відновлення пошкоджених об'єктів та колекцій української культурної спадщини, а також для розширення та зміцнення державно-приватного партнерства з громадянським суспільством в Україні.

За словами представників Держдепартаменту, ініціатива буде здійснюватися у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України, українськими громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Основна увага буде приділена об'єктам культурної спадщини та колекціям, які постраждали від російського вторгнення.

Нагадаємо, що Сполучені Штати нададуть новий пакет військової допомоги на суму близькох 2 мільярдів доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

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