ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Госдеп США выделит 7 млн долларов на восстановление объектов украинского культурного наследия

Новина українською →
Украина, Пятница 24 февраля 2023 06:33
Госдеп США выделит 7 млн долларов на восстановление объектов украинского культурного наследия Фото: США передаст Украине 7 млн долларов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Госдепартамент США оказывает Украине помощь в 7 млн долларов для восстановления культурного наследия, пострадавшего от действий россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную публікацию ведомства.

Инициатива была разработана для поддержки усилий Украины по защите и восстановлению поврежденных объектов и коллекций украинского культурного наследия, а также для расширения и укрепления государственно-частного партнерства с гражданским обществом в Украине.

По словам представителей Госдепартамента, инициатива будет осуществляться в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики, украинскими общественными организациями и международными партнерами. Основное внимание будет уделено объектам культурного наследия и коллекциям, пострадавшим от российского вторжения.

Напомним, что Соединенные Штаты предоставит новый пакет военной помощи на сумму около 2 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по миру
Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по миру
DAILY
Год ярости. Как большая война изменила Украину и ничему не научила Россию
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Год ярости. Как большая война изменила Украину и ничему не научила Россию