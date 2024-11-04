Держдеп США: солдати КНДР у Курській області можуть вступити в бій найближчими днями

США зафіксували близько 10 тисяч північнокорейських солдатів у Курській області. Вони можуть вступити в бій найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Держдепу США Метью Міллера.
"Як розповів держсекретар (Ентоні Блінкен - ред.) у четвер, до Курської області прибули близько 8 тисяч північнокорейських солдатів. Зараз ми оцінюємо, що близько 10 тисяч прибули до Курської області і можуть розпочати участь у боях найближчими днями", - зазначив Міллер.
Він також уточнив, що не може підтвердити чутки, що північнокорейські військові вже беруть участь у війні проти українських захисників. Але якщо солдати КНДР вступлять у бій, вони будуть легітимними цілями.
Варто зауважити, що дані США про присутність північнокорейських солдатів у Курській області трохи відрізняються від тих, які озвучує Україна.
Зокрема, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 листопада, після доповіді розвідок заявив, що на території Курської області перебувають уже 11 тисяч солдатів КНДР.
При цьому він звернув увагу, що позиція партнерів України щодо такої допомоги Москві від Пхеньяну залишається слабкою.
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