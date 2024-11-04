Держдеп США: солдати КНДР у Курській області можуть вступити в бій найближчими днями

"Як розповів держсекретар (Ентоні Блінкен - ред.) у четвер, до Курської області прибули близько 8 тисяч північнокорейських солдатів. Зараз ми оцінюємо, що близько 10 тисяч прибули до Курської області і можуть розпочати участь у боях найближчими днями", - зазначив Міллер.

Він також уточнив, що не може підтвердити чутки, що північнокорейські військові вже беруть участь у війні проти українських захисників. Але якщо солдати КНДР вступлять у бій, вони будуть легітимними цілями.