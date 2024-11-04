Госдеп США: солдаты КНДР в Курской области могут вступить в бой в ближайшие дни

"Как рассказал госсекретарь ( Энтони Блинкен - ред.) в четверг, в Курскую область прибыли около 8 тысяч северокорейских солдат. Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч прибыли в Курскую область и могут начать участие в боях в ближайшие дни", - отметил Миллер.

Он также уточнил, что не может подтвердить слухи о том, что северокорейские военные уже участвуют в войне против украинских защитников. Но в случае, если солдаты КНДР вступят в бой, они будут легитимными целями.