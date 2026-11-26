До пакета входять піротехнічні пристрої з патронним і пороховим приводом, лабораторне обладнання й транспортне забезпечення.

Як пояснили в Держдепі, їх додадуть до раніше укладеної угоди, вартість якої була нижчою за поріг, з якого про продаж треба повідомляти Конгрес.

Закупівлю Україна оплатить коштами Бельгії, Данії, Нідерландів і Норвегії з програми JUMPSTART. Аамериканських коштів цей продаж не передбачає.

"Пропонований продаж підвищить спроможність України протидіяти нинішнім і майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для місій із самооборони та регіональної безпеки з потужнішою протиповітряною обороною", - зазначили в Держдепі.

В американському відомстві також вважають, що Україна без труднощів інтегрує ці товари й послуги у свої Сили оборони.

"Пропонований продаж сприяє досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів, зміцнюючи безпеку країни-партнера", - додали у Держдепі.

За оцінкою відомства, продаж не позначиться негативно на оборонній готовності США. Для його реалізації не доведеться направляти в Україну додаткових представників американського уряду чи підрядників.