Держдеп США різко відреагував на китайських солдатів у полоні ЗСУ

"Знаєте, це тривожно. Тривожно, що Північна Корея бере участь. Тривожно, що китайські солдати були захоплені в полон. Ми обізнані про повідомлення, що Україна захопила двох китайських громадян, які воювали на боці Росії в Україні. Китай є основним пособником Росії в цій війні", - зазначила Брюс.

Вона зазначила, що Китай постачає в Росію майже 80 відсотків товарів подвійного призначення, необхідних країні-агресору для ведення війни.

Речниця Держдепу нагадала слова президента США Дональда Трампа про те, що співпраця між Китаєм і Росією "лише сприятиме глобальній нестабільності та зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими".