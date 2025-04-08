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Держдеп США різко відреагував на китайських солдатів у полоні ЗСУ

Фото: Теммі Брюс, речник Держдепу США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Іван Носальський

США обізнані про те, що Україна взяла в полон двох китайських солдатів. Китай є одним з основних пособників Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Держдепу США Теммі Брюс.

"Знаєте, це тривожно. Тривожно, що Північна Корея бере участь. Тривожно, що китайські солдати були захоплені в полон. Ми обізнані про повідомлення, що Україна захопила двох китайських громадян, які воювали на боці Росії в Україні. Китай є основним пособником Росії в цій війні", - зазначила Брюс.

Вона зазначила, що Китай постачає в Росію майже 80 відсотків товарів подвійного призначення, необхідних країні-агресору для ведення війни.

Речниця Держдепу нагадала слова президента США Дональда Трампа про те, що співпраця між Китаєм і Росією "лише сприятиме глобальній нестабільності та зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими".

Китайці потрапили в український полон

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що під час бойових дій у Донецькій області українські воїни взяли в полон громадян Китаю. Є документи, які підтверджують цей факт. Також президент поділився відео з новими полоненими.

Зеленський уточнив, що воїни ЗСУ вступили в бій відразу з шістьма китайцями. Але в полон потрапили тільки двоє.

Китайські чиновники поки що не реагували на такі повідомлення. При цьому в МЗС України викликали тимчасового повіреного у справах Китаю. Він повинен буде пояснити, як китайці потрапили на війну проти України.

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