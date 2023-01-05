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Держдеп США про "різдвяне перемир'я": тимчасова пауза для повторного наступу

Фото: речник Держдепартаменту США Нед Прайс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Державний департамент США назвав оголошене російським диктатором Володимиром Путіним "різдвяне перемир'я" цинічним з огляду на атаки на Україну в день Нового року. При цьому у Вашингтоні вважають "перемир'я" - тимчасовою паузою перед повторним настанням.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він підкреслив, що США "мало вірять" у наміри диктатора щодо перемир'я.

Прайс додав, що тимчасова пауза в бойових діях з боку Москви може бути використана для переоснащення, перегрупування та, зрештою, для повторного наступу.

Нагадаємо, Путін наказав голові Міноборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що заява про нібито перемир'я з боку РФ - це виключно пропагандистський жест і нічого більше.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що "одностороннє припинення вогню" не може і не повинно сприйматися серйозно.

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