Держдеп США про "різдвяне перемир'я": тимчасова пауза для повторного наступу

Він підкреслив, що США "мало вірять" у наміри диктатора щодо перемир'я.

Прайс додав, що тимчасова пауза в бойових діях з боку Москви може бути використана для переоснащення, перегрупування та, зрештою, для повторного наступу.

Нагадаємо, Путін наказав голові Міноборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що заява про нібито перемир'я з боку РФ - це виключно пропагандистський жест і нічого більше.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що "одностороннє припинення вогню" не може і не повинно сприйматися серйозно.

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