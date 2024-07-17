Держдеп США прокоментував позицію кандидата Трампа у віцепрезиденти щодо України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепу США Метью Міллера під час брифінгу.

На питання, чи є загроза для відносин США з Україною у разі набуття Ді Венсом посади віцепрезидента, він відповів, що Україну підтримує не лише адміністрація США, а й американський народ.

"Вони рішуче підтримують те, щоб дозволити допомогти Україні захистити себе від російської агресії", - наголосив Міллер.

Зокрема, він зауважив, що "це стосується не лише американської громадськості, а й двопартійної більшості в обох палатах Конгресу".

Також Міллер вказав на те, що під час голосування за законопроєкт про додаткове фінансування у Конгресі у США побачили переважну більшість голосів на підтримку військової допомоги.