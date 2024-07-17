Госдеп США прокомментировал позицию кандидата Трампа в вице-президенты по Украине

В Госдепе США прокомментировали позицию по отношению к Украине избранного Дональдом Трампом кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепа США Мэтью Миллера во время брифинга.

На вопрос, есть ли угроза для отношений США с Украиной в случае вступления Ди Вэнса в должность вице-президента, он ответил, что Украину поддерживает не только администрация США, но и американский народ.

"Они решительно поддерживают то, чтобы позволить Украине помочь защитить себя от российской агрессии", - подчеркнул Миллер.

В частности, он отметил, что "это касается не только американской общественности, но и двухпартийного большинства в обеих палатах Конгресса".

Также Миллер отметил, что во время голосования за законопроект о дополнительном финансировании в Конгрессе в США увидели подавляющее большинство голосов в поддержку военной помощи.