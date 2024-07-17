Госдеп США прокомментировал позицию кандидата Трампа в вице-президенты по Украине
В Госдепе США прокомментировали позицию по отношению к Украине избранного Дональдом Трампом кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепа США Мэтью Миллера во время брифинга.
На вопрос, есть ли угроза для отношений США с Украиной в случае вступления Ди Вэнса в должность вице-президента, он ответил, что Украину поддерживает не только администрация США, но и американский народ.
"Они решительно поддерживают то, чтобы позволить Украине помочь защитить себя от российской агрессии", - подчеркнул Миллер.
В частности, он отметил, что "это касается не только американской общественности, но и двухпартийного большинства в обеих палатах Конгресса".
Также Миллер отметил, что во время голосования за законопроект о дополнительном финансировании в Конгрессе в США увидели подавляющее большинство голосов в поддержку военной помощи.
Кандидат в вице-президенты от Трампа
15 июля Трамп получил достаточное количество голосов от республиканцев, чтобы стать кандидатом в президенты от партии.
Он также объявил своего кандидата на должность вице-президента США. Им стал сенатор Джей Ди Вэнс из штата Огайо.
Следует заметить, что в ЕС паникует из-за кандидатуры Вэнса на должность вице-президента США. Один из высокопоставленных чиновников ЕС после того, как Трамп объявил Вэнса своим кандидатом на должность вице-президента США, заявил о том, что "это катастрофа для Украины".
Подробнее о личности Вэнса – в материале РБК-Украина.
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