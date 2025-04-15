Держдеп США попередив Росію: жодних угод, поки не буде припинення вогню в Україні

США не укладатимуть ніяких двосторонніх угод з РФ і не послаблять санкцій, поки не буде досягнуто припинення вогню в Україні.
Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться", - сказала вона журналістам.
Таким чином речниця Держдепу відповіла на запитання з приводу останніх переговорів з РФ, а також можливості, що США послаблять санкції проти Росії.
Вона також зауважила, що після ракетного удару по Сумах на Вербну неділю почала вимальовуватись тривожна динаміка, яка породжує ще більше запитань щодо того, хто дійсно прагне миру та припинення вогню. Крім того, Брюс охарактеризувала війну в Україні як "м’ясорубку", в якій нічого не змінилося.
"І все ж ми продовжуємо працювати, очевидно, для припинення вогню", - додала вона.
Нагадаємо, минулого тижня спецпредставник Трампа Стів Віткофф відвідав Пітер, де зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим, а після провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
У Білому домі позитивно оцінили цей візит, зазначивши, що відбулася "продуктивна розмова".
"У Росії є стимул припинити цю війну, і, можливо, це може бути економічне партнерство зі Сполученими Штатами. Але спочатку нам потрібно домогтися припинення вогню (в Україні - ред.). І президент (Трамп - ред.) і Віткофф ясно дали це зрозуміти росіянам", - сказала сьогодні прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт.
Також вона заявила, що президент Дональд Трамп переконаний, що РФ прагне закінчити війну в Україні. Такого висновку глава США дійшов після візиту Віткоффа до РФ.
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