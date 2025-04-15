Держдеп США попередив Росію: жодних угод, поки не буде припинення вогню в Україні

"Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться", - сказала вона журналістам.

Таким чином речниця Держдепу відповіла на запитання з приводу останніх переговорів з РФ, а також можливості, що США послаблять санкції проти Росії.

Вона також зауважила, що після ракетного удару по Сумах на Вербну неділю почала вимальовуватись тривожна динаміка, яка породжує ще більше запитань щодо того, хто дійсно прагне миру та припинення вогню. Крім того, Брюс охарактеризувала війну в Україні як "м’ясорубку", в якій нічого не змінилося.

"І все ж ми продовжуємо працювати, очевидно, для припинення вогню", - додала вона.