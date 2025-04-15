Госдеп США предупредил Россию: никаких соглашений, пока нет прекращения огня в Украине

США не будут заключать никаких двусторонних соглашений с РФ и не ослабят санкций, пока не будет достигнуто прекращение огня в Украине.
Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится", - сказала она журналистам.
Таким образом пресс-секретарь Госдепа ответила на вопрос по поводу последних переговоров с РФ, а также возможности, что США ослабят санкции против России.
Она также отметила, что после ракетного удара по Сумах на Вербное воскресенье начала вырисовываться тревожная динамика, которая порождает еще больше вопросов относительно того, кто действительно хочет мира и прекращения огня. Кроме того, Брюс охарактеризовала войну в Украине как "мясорубку", в которой ничего не изменилось.
"И все же мы продолжаем работать, очевидно, для прекращения огня", - добавила она.
Напомним, на прошлой неделе спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф посетил Питер, где встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым, а после провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
В Белом доме положительно оценили этот визит, отметив, что состоялся "продуктивный разговор".
"У России есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, это может быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами. Но сначала нам нужно добиться прекращения огня (в Украине - ред.). И президент (Трамп - ред.) и Уиткофф ясно дали это понять россиянам", - сказала сегодня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Также она заявила, что президент Дональд Трамп убежден, что РФ стремится закончить войну в Украине. К такому выводу глава США пришел после визита Уиткоффа в РФ.
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