Держдеп США попередив Грузію щодо поновлення авіарейсів з РФ

У Сполучених Штатах попередили Грузію про ймовірність можливих наслідків через поглиблення взаємодії з Російською Федерацією.

"Якщо між Росією і Грузією відбуватимуться прямі рейси, це викликатиме дедалі більше занепокоєння не лише з боку США та інших західних країн, але і з боку компаній, які можуть працювати в грузинських аеропортах", - зазначив Пател.

У Державному департаменті США додали, що стежитимуть за розвитком ситуації та вживатимуть дадаткових заходів, коли це буде необхідно.

"Ми дуже чітко заявили про те, що ми також вжили заходів, аби заборонити російським літакам входити в наш повітряний простір, як це зробили багато західних країн. Отже, ми надалі уважно стежитимемо за ситуацією та вживатимемо додаткових заходів за потреби",- сказав заступник речника Держдепу.