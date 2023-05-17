Госдеп США предупредил Грузию касательно возобновления авиарейсов с РФ

В Соединенных Штатах предупредили Грузию о вероятности возможных последствий из-за углубления взаимодействия с Российской Федерацией.

"Если между Россией и Грузией будут проходить прямые рейсы, это будет вызывать все большее беспокойство не только со стороны США и других западных стран, но и со стороны компаний, которые могут работать в грузинских аэропортах", - отметил Пател.

В Государственном департаменте США добавили, что будут следить за развитием ситуации и будут принимать дополнительные меры, когда это будет необходимо.

"Мы очень четко заявили о том, что мы также приняли меры, чтобы запретить российским самолетам входить в наше воздушное пространство, как это сделали многие западные страны. Следовательно, мы будем в дальнейшем внимательно следить за ситуацией и будем принимать дополнительные меры при необходимости", - сказал заместитель спикера Госдепа.