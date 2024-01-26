Держдеп США озвучив стратегію перемоги України у війні з Росією

Україна у 2024 році стане сильнішою і матиме кращі позиції для перемоги у війні з Росію завдяки допомозі Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, повідомляє РБК-Україна із посиланням на " Голос Америки ".

"Як сказав президент Байден, ми допоможемо Україні перемогти. Отже, це стратегічна мета", - сказав О’Браєн під час виступу в аналітичному центрі German Marshall Fund.

Досягти цього, за його словами, можна буде завдяки все ще очікуваній подальшій фінансовій допомозі США і завдяки європейським зобов’язанням. Зокрема, ЄС планує ухвалити рішення про виділення допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро.

За його словами, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі минулого тижня з держсекретарем Ентоні Блінкеном висловила впевненість, що їм вдасться забезпечити це фінансування. Як очікується, лідери ЄС розглянуть це питання на саміті наступного тижня.

А щодо американської допомоги представник Держдепу додав:

"З нашого боку є злети й падіння, але я скажу дві речі. Є величезна підтримка України в обох палатах Конгресу. Проблемою залишається лише, коли саме лідери будуть готові винести це на голосування. І як помічник держсекретаря США з питань Європи я б сказав тільки, що кожного дня люди воюють і гинуть, щоб захистити їхню і нашу безпеку. І я думаю, зараз - час для того, щоб ми могли бути поруч з ними, рухаючись вперед".

Допомога США

Нагадаємо, у грудні виникли складності зі схваленням пакету допомоги Україні на 60 млрд доларів у Конгресі США, а також пакету Євросоюзу на 2024-2027 роки на 50 млрд євро.

Національний банк України очікує, що міжнародні партнери нададуть у 2024 році допомогу на 37 млрд доларів. Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, гроші почнуть надходити "найближчими місяцями".

Думка українців

За даними опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи", наприкінці 2023 року віра в перемогу продовжує об’єднувати абсолютну більшість українців (88%), причому 63% з них вірять у перемогу однозначно. Сумнівається у перемозі лише 5% опитаних.

Більше половини українців (58%) вірять, що Україна переможе в цій війні в короткостроковій перспективі: 6% - у найближчі кілька місяців, 21% - до літа 2024 року, ще 31% - через 1-2 роки.

До перемоги у середньостроковій перспективі (3-5 років) схиляються 15% респондентів. При цьому прихильники найбільш песимістичного сценарію, які не вірять, що перемога настане за їхнього життя, - в абсолютній меншості (2,5%).