Держдеп США: наша мета - перемога України, ми й надалі допомагатимемо

Сполучені Штати Америки й надалі допомагатимуть Україні, адже їхня мета - достатня підтримка нашої країни для перемоги у війні з російською агресією.

Відповідаючи на питання, чи готові США весь цей час давати Україні ресурси, яких буде достатньо для перемоги над Росією, а не лише її стримування, Сайзек сказав, що "адміністрація президента Джо Байдена обговорює це питання постійно із партнерами у Європі".

"Бо мета США, щоб підтримки від нас та європейських партнерів було б достатньо, щоб Україна перемогла. А що означає перемогти? Наша позиція дуже зрозуміла: Україна має повернути собі свою територію. І США вважають, що Україна має вирішувати, як вести свою самооборону і як вести будь-які можливі переговори з Росією, коли Україна вважатиме, що настав правильний час", - зазначив представник Держдепу.

Він додав, що контрнаступ ЗСУ проходить досить важко, але українські військові дуже мужньо обороняються.

"Тому ми розуміємо, що жодне просте рішення, врегулювання не означатиме, що лінія фронту залишиться там, де вона знаходиться сьогодні. США не думають, що це те, що має бути. І тому уряд США працює щодня і намагається якнайбільше підтримувати Україну самому, і з партнерством з боку європейців", - наголосив Сайзек.

Фінансування США допомоги Україні

Нагадаємо, ще у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу близько 105 мільярдів доларів. Пакет передбачає фінансування допомоги Україні понад 61 млрд доларів, фінансування допомоги Ізраїлю і не тільки.

Незабаром після цього спікер Палати представників США Майк Джонсон захотів не об'єднувати Україну та Ізраїль в один пакет. Він вніс законопроект щодо окремої допомоги Ізраїлю на розгляд Палати представників, його підтримали.

При цьому у Сенаті відмовилися навіть розглядати таку ініціативу. Там підтримують пропозицію Байдена.

За інформацією ЗМІ, ініціативу президента винесуть на голосування у верхній палаті Конгресу вже сьогодні, 4 грудня.

Водночас, ті гроші, які США передбачили на допомогу Україні раніше, вже закінчуються.

Як повідомили у Білому домі, США не будуть спроможні надавати Україні нову зброю у разі, якщо Конгрес не виділить фінансування для таких постачань.