Держдеп США направив Росії дипломатичну ноту через смерть у лабораторії чуми, - WSJ

Американські чиновники заявили, що Росія розкрила дуже мало подробиць смерті співробітниці лабораторії. На думку Вашингтона, така ситуація викликає питання щодо можливих інфекційних ризиків як для самої РФ, так і для інших країн.

У Держдепартаменті наголосили, що Москва має надати більше інформації відповідно до своїх міжнародних зобов'язань у сфері охорони здоров'я.

Що вимагають США від Росії

Дипломатичне звернення США має конфіденційний характер і відоме як "демарш". Його направили російському уряду з вимогою надати додаткові відомості про обставини смерті та результати проведених досліджень.

Речник Державного департаменту підтвердив, що відомство офіційно звернулося до Москви. Крім того, США підтримують офіційні контакти з іншими країнами для обміну інформацією щодо цього випадку.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що інформація, яку Москва вже надала, "досі залишається досить обмеженою".

"Ми закликаємо Росію бути прозорою та ділитися з світом більшою кількістю інформації, щоб усі ми могли відреагувати належним чином", - сказав Рубіо.

Він також зазначив, що наразі невідомо, наскільки серйозною може бути ситуація.

"Можливо, там нічого немає. Можливо, це серйозніше, ніж ми думали. Ми не знаємо", - додав глава Держдепу.

Відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил 2005 року, держави мають протягом 24 годин повідомляти ВООЗ про події, які можуть становити міжнародну надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я.

Країни також повинні надавати актуальну інформацію про результати лабораторних досліджень та заходи, яких вживають для стримування потенційної загрози.

Саме на ці міжнародні зобов'язання посилається американська сторона, вимагаючи від Москви більше інформації.

Що передувало

Нагадуємо, 25 вересня стало відомо, що співробітниця НДІ боротьби з чумою в Іркутській області Дар'я Шипілова розбила пробірку зі збудником легеневої чуми.

29 вересня її госпіталізували з симптомами тяжкої пневмонії. У ніч проти 2 жовтня жінка померла.

Після цього в кількох медустановах регіону запровадили карантин, а близько 200 людей, які контактували з Шипіловою, взяли під медичне спостереження. Російська влада заявила, що тести на чуму в них були негативними.