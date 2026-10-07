Трамп і Путін обговорять чуму в Росії: розмова відбудеться найближчим часом

Президент США та російський диктатор найближчим часом проведуть телефонну розмову, щоб обговорити ймовірний випадок легеневої чуми в Іркутській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За словами американського президента, з Путіним він поговорить "дуже скоро". На запитання про оцінки американської розвідки Трамп відповів, що США ведуть "дуже глибокі обговорення" цієї теми.

"Ми зможемо повідомити про це, ймовірно, завтра", - додав він.

Напередодні Трамп заявив, що США готові допомогти Росії, назвавши чуму "важкою хворобою", збудники якої стали сильнішими, "як армія".

У Всесвітній організації охорони здоров'я ризик поширення хвороби за межі Росії оцінили як "дуже низький". В організації повідомили, що підтримують зв'язок з російською владою.

Офіційно в Росії смерть працівниці протичумного інституту досі пояснюють пневмонією невідомого походження.