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Трамп і Путін обговорять чуму в Росії: розмова відбудеться найближчим часом

03:43 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Трамп і Путін обговорять чуму в Росії: розмова відбудеться найближчим часом Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Президент США та російський диктатор найближчим часом проведуть телефонну розмову, щоб обговорити ймовірний випадок легеневої чуми в Іркутській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами американського президента, з Путіним він поговорить "дуже скоро". На запитання про оцінки американської розвідки Трамп відповів, що США ведуть "дуже глибокі обговорення" цієї теми.

"Ми зможемо повідомити про це, ймовірно, завтра", - додав він.

Напередодні Трамп заявив, що США готові допомогти Росії, назвавши чуму "важкою хворобою", збудники якої стали сильнішими, "як армія".

У Всесвітній організації охорони здоров'я ризик поширення хвороби за межі Росії оцінили як "дуже низький". В організації повідомили, що підтримують зв'язок з російською владою.

Офіційно в Росії смерть працівниці протичумного інституту досі пояснюють пневмонією невідомого походження.

Випадок чуми стався на початку жовтня. У ніч на 2 жовтня в лікарні Шелехова померла 28-річна лаборантка Іркутського протичумного інституту, яка, за даними місцевих ЗМІ, за тиждень до цього розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Близько 200 людей, які з нею контактували, ізолювали.

6 жовтня посольство США в Москві оприлюднило офіційне попередження через підозру на легеневу чуму. Американцям нагадали, що вони мають негайно виїхати з Росії, а тим, хто нещодавно був у регіоні, порадили стежити за здоров'ям протягом 14 днів.

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