Госдеп США направил России дипломатическую ноту из-за смерти в лаборатории чумы, - WSJ

США направили России дипломатическую ноту из-за смерти сотрудницы лаборатории чумы в Сибири и требуют дополнительной информации об этом случае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Wall Street Journal.
Американские чиновники заявили, что Россия раскрыла слишком мало подробностей смерти сотрудницы лаборатории. По мнению Вашингтона, такая ситуация вызывает вопрос о возможных инфекционных рисках как для самой РФ, так и для других стран.
В Госдепартаменте подчеркнули, что Москва должна предоставить больше информации в соответствии со своими международными обязательствами в сфере здравоохранения.
Дипломатическое обращение США носит конфиденциальный характер и известно как "демарш". Его направили российскому правительству с требованием предоставить дополнительные сведения об обстоятельствах смерти и результатах проведённых исследований.
Спикер Государственного департамента подтвердил, что ведомство официально обратилось в Москву. Кроме того, США поддерживают официальные контакты с другими странами для обмена информацией по этому случаю.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что информация, которую Москва уже предоставила, "до сих пор остается достаточно ограниченной".
"Мы призываем Россию быть прозрачной и делиться с миром большим количеством информации, чтобы все мы могли отреагировать должным образом", – сказал Рубио.
Он также отметил, что пока неизвестно, насколько серьезной может оказаться ситуация.
"Возможно, там ничего нет. Возможно, это серьезнее, чем мы думали. Мы не знаем", – добавил глава Госдепа.
Согласно Международным медико-санитарным правилам 2005 года, государства должны в течение 24 часов сообщать ВОЗ о событиях, которые могут представлять международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения.
Страны также должны предоставлять актуальную информацию о результатах лабораторных исследований и мерах, предпринимаемых для сдерживания потенциальной угрозы.
Именно на эти международные обязательства ссылается американская сторона, требуя от Москвы больше информации.
Напомним, 25 сентября стало известно, что сотрудница НИИ борьбы с чумой в Иркутской области Дарья Шипилова разбила пробирку с возбудителем легочной чумы.
29 сентября ее госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. В ночь на 2 октября женщина скончалась.
После этого в нескольких медучреждениях региона ввели карантин, а около 200 человек, контактировавших с Шипиловой, взяли под медицинское наблюдение. Российские власти заявили, что тесты на чуму у них были отрицательными.
В то же время, на фоне ситуации президент США Дональд Трамп заявил, чтохочет в ближайшее время поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.
Также американская сторона предлагала России помощь в этой связи.