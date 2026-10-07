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Госдеп США направил России дипломатическую ноту из-за смерти в лаборатории чумы, - WSJ

13:46 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)

США направили России дипломатическую ноту из-за смерти сотрудницы лаборатории чумы в Сибири и требуют дополнительной информации об этом случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Wall Street Journal.

Американские чиновники заявили, что Россия раскрыла слишком мало подробностей смерти сотрудницы лаборатории. По мнению Вашингтона, такая ситуация вызывает вопрос о возможных инфекционных рисках как для самой РФ, так и для других стран.

В Госдепартаменте подчеркнули, что Москва должна предоставить больше информации в соответствии со своими международными обязательствами в сфере здравоохранения.

Требующие США от России

Дипломатическое обращение США носит конфиденциальный характер и известно как "демарш". Его направили российскому правительству с требованием предоставить дополнительные сведения об обстоятельствах смерти и результатах проведённых исследований.

Спикер Государственного департамента подтвердил, что ведомство официально обратилось в Москву. Кроме того, США поддерживают официальные контакты с другими странами для обмена информацией по этому случаю.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что информация, которую Москва уже предоставила, "до сих пор остается достаточно ограниченной".

"Мы призываем Россию быть прозрачной и делиться с миром большим количеством информации, чтобы все мы могли отреагировать должным образом", – сказал Рубио.

Он также отметил, что пока неизвестно, насколько серьезной может оказаться ситуация.

"Возможно, там ничего нет. Возможно, это серьезнее, чем мы думали. Мы не знаем", – добавил глава Госдепа.

Согласно Международным медико-санитарным правилам 2005 года, государства должны в течение 24 часов сообщать ВОЗ о событиях, которые могут представлять международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения.

Страны также должны предоставлять актуальную информацию о результатах лабораторных исследований и мерах, предпринимаемых для сдерживания потенциальной угрозы.

Именно на эти международные обязательства ссылается американская сторона, требуя от Москвы больше информации.

Что предшествовало

Напомним, 25 сентября стало известно, что сотрудница НИИ борьбы с чумой в Иркутской области Дарья Шипилова разбила пробирку с возбудителем легочной чумы.

29 сентября ее госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. В ночь на 2 октября женщина скончалась.

После этого в нескольких медучреждениях региона ввели карантин, а около 200 человек, контактировавших с Шипиловой, взяли под медицинское наблюдение. Российские власти заявили, что тесты на чуму у них были отрицательными.

В то же время, на фоне ситуации президент США Дональд Трамп заявил, чтохочет в ближайшее время поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также американская сторона предлагала России помощь в этой связи.

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