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Держдеп прокоментував потенційний замах на Зеленського у Миколаївській області

Фото: речник Державного департаменту США Метью Міллер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США спостерігають шпигунську та розвідувальну активність РФ в Україні та підтримують зусилля нашої держави щодо притягнення відповідальності людей, які готують замахи на керівництво країни.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, ми спостерігаємо шпигунську та розвідувальну активність Росії в Україні впродовж певного часу", - зазначив Міллер.

Він повідомив, що в Білому домі бачили повідомлення про потенційний замах на президента України Володимира Зеленського під час його візиту в Миколаївську область, однак залишають у компетенції української сторони коментувати деталі інциденту.

"Ми повною мірою підтримуємо загальні зусилля України щодо притягнення людей до відповідальності за ці дії", - додав Міллер.

Спроба замаху на Зеленського в Миколаївській області

27 липня Зеленський відвідував Миколаївську область, зокрема, він був в місті Очаків. 7 серпня СБУ повідомила, що затримала російську агентку, яка намагалася дізнатись маршрут президента, щоб влаштувати на ньому ракетний обстріл.

СБУ завчасно здобула інформацію про розвідувально-підривну діяльність зловмисниці і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Їй загрожує до 12 років ув'язнення.

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