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Зеленський відвідав Очаків та зустрівся з військовими медиками

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Очаків, Четвер 27 липня 2023 20:41
Зеленський відвідав Очаків та зустрівся з військовими медиками Фото: президент України Володимир Зеленський вручив нагороди медикам в Очакові (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 липня, відвідав місто Очаків Миколаївської області. Там він зустрівся з військовими медиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Telegram.

"Стабілізаційний медпункт в Очакові. Тут отримують медичну допомогу поранені на передовій захисники України. Мав честь особисто вручити військовим медикам державні нагороди", - зазначив Зеленський.

Він додав, що пишається всіма, хто захищає нашу державу, та вдячний усім, хто рятує людей.

Обстріли Очакова

Варто зауважити, що Очаков з початку повномасштабної війни перебував під постійними обстрілами російських окупантів. Це було пов'язано з тим, що ворог узяв під контроль Кінбурнську косу, тому місто опинилося в радіусі дії артилерії РФ.

Зокрема, кілька днів тому противник вдарив по бібліотеці Очакова. Там почалася пожежа, обійшлося без жертв та постраждалих.

Також тиждень тому росіяни обстріляли багатоповерхівку в Очакові. Тоді постраждали мирні мешканці.

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