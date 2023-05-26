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Держдеп попередив про можливі кібератаки Китаю на критичну інфраструктуру США

Фото: держдеп США попереджає про можливі кібератаки Китаю (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Державний департамент США попередив, що Китай здатний здійснити кібератаки на критично важливу інфраструктуру. Зокрема можуть постраждати нафто та газопроводи і залізничні системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що підтримувана китайська державою хакерська група "Volt Typhoon" шпигувала за широким колом організацій критичної інфраструктури США, зокрема за військовою та урядовою.

"Розвідувальне співтовариство США вважає, що Китай майже напевно здатний здійснити кібератаки, які можуть порушити роботу критично важливих інфраструктурних послуг у Сполучених Штатах", - заявив прес-секретар Держдепартаменту Метью Міллер.

Китайський уряд відкинув звинувачення, що його шпигуни переслідують західні цілі, назвавши попередження Сполучених Штатів "колективною кампанією з дезінформації".

Хакерская группа "Volt Typhoon"

Корпорація Microsoft заявила, що "Volt Typhoon" розробляє можливості, які можуть порушити критичну комунікаційну інфраструктуру між Сполученими Штатами та регіоном Азії під час майбутніх криз.

Також, підтримувана урядом Китаю "Volt Typhoon" здійснила кібератаку на критичну інфраструктуру острова Гуам, де знаходяться основні військові об'єкти США, зокрема база ВМС "Andersen".

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