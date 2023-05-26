Госдеп предупредил о возможных кибератаках Китая на критическую инфраструктуру США

Отмечается, что поддерживаемая китайским государством хакерская группа "Volt Typhoon" шпионила за широким кругом организаций критической инфраструктуры США, в том числе за военной и правительственной.

"Разведывательное сообщество США считает, что Китай почти наверняка способен осуществить кибератаки, которые могут нарушить работу критически важных инфраструктурных услуг в Соединенных Штатах", – заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

Китайское правительство отвергло обвинение, что его шпионы преследуют западные цели, назвав предупреждение Соединенных Штатов "коллективной кампанией по дезинформации".

Хакерская группа "Volt Typhoon"