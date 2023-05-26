Госдеп предупредил о возможных кибератаках Китая на критическую инфраструктуру США

Государственный департамент США предупредил, что Китай способен осуществить кибератаки на критически важную инфраструктуру. В частности, могут пострадать нефте и газопроводы, и железнодорожные системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что поддерживаемая китайским государством хакерская группа "Volt Typhoon" шпионила за широким кругом организаций критической инфраструктуры США, в том числе за военной и правительственной.
"Разведывательное сообщество США считает, что Китай почти наверняка способен осуществить кибератаки, которые могут нарушить работу критически важных инфраструктурных услуг в Соединенных Штатах", – заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.
Китайское правительство отвергло обвинение, что его шпионы преследуют западные цели, назвав предупреждение Соединенных Штатов "коллективной кампанией по дезинформации".
Хакерская группа "Volt Typhoon"
Корпорация Microsoft заявила, что "Volt Typhoon" разрабатывает возможности, которые могут нарушить критическую коммуникационную инфраструктуру между Соединенными Штатами и регионом Азии во время будущих кризисов.
Такоже, поддерживаемая правительством Китая "Volt Typhoon" осуществила кибератаку на критическую инфраструктуру острова Гуам, где находятся основные военные объекты США, в том числе база ВМС "Andersen".
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