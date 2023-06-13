Держдеп про підрив Каховської ГЕС: Ми абсолютно довіряємо Україні

Сполучені Штати та Україна взаємодіють у питанні щодо встановлення повної картини знищення дамби Каховської ГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держдепартаменту США Метью Міллера.
За його словами, в інших питаннях США не рекомендують сприймати за чисту монету все, що кажуть росіяни.
"Ми абсолютно довіряємо Україні",- відповів Міллер.
Він також зазначив, що позиція США щодо знищення ГЕС поки не змінилася, однак спеціалісти продовжують вивчати ситуацію.
"Але я відзначу, що очевидною є одна річ - це те, що гребля розташована на території, яку Росія окупувала, і де Росія утримувала контроль над греблею", - сказав він.
Росіяни в ніч на вівторок, 6 червня, підірвали заздалегідь заміновану дамбу Каховської ГЕС. Це призвело до затоплення десятків населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.
Жителів Херсона застерігають від самостійного обстеження будинків, оскільки вода може залишати за собою вибухонебезпечні предмети.
До того ж у Херсоні та області ввели низку обмежень після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, це стосується заборони на в'їзд до підтоплених населених пунктів.
Детальніше про ситуацію після теракту на Каховській ГЕС в матеріалі РБК-Україна.
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