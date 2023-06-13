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Держдеп про підрив Каховської ГЕС: Ми абсолютно довіряємо Україні

Фото: наслідки підриву Каховської ГЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати та Україна взаємодіють у питанні щодо встановлення повної картини знищення дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держдепартаменту США Метью Міллера.

За його словами, в інших питаннях США не рекомендують сприймати за чисту монету все, що кажуть росіяни.

"Ми абсолютно довіряємо Україні",- відповів Міллер.

Він також зазначив, що позиція США щодо знищення ГЕС поки не змінилася, однак спеціалісти продовжують вивчати ситуацію.

"Але я відзначу, що очевидною є одна річ - це те, що гребля розташована на території, яку Росія окупувала, і де Росія утримувала контроль над греблею", - сказав він.

Підрив Каховської ГЕС

Росіяни в ніч на вівторок, 6 червня, підірвали заздалегідь заміновану дамбу Каховської ГЕС. Це призвело до затоплення десятків населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація в Херсоні та області

Жителів Херсона застерігають від самостійного обстеження будинків, оскільки вода може залишати за собою вибухонебезпечні предмети.

До того ж у Херсоні та області ввели низку обмежень після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, це стосується заборони на в'їзд до підтоплених населених пунктів.

Детальніше про ситуацію після теракту на Каховській ГЕС в матеріалі РБК-Україна.

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Державний департамент США