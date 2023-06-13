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Госдеп о подрыве Каховской ГЭС: Мы абсолютно доверяем Украине

Фото: последствия подрыва Каховской ГЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты и Украина взаимодействуют по вопросу установления полной картины уничтожения дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера.

По его словам, в других вопросах США не рекомендуют принимать за чистую монету все, что говорят россияне.

"Мы абсолютно доверяем УкраинеЙ, – ответил Миллер.

Он также отметил, что позиция США по уничтожению ГЭС пока не изменилась, однако специалисты продолжают изучать ситуацию.

"Но я отмечу, что очевидна одна вещь - это то, что плотина расположена на территории, которую Россия оккупировала, и где Россия удерживала контроль над плотиной", - сказал он.

Подрыв Каховской ГЭС

Россияне в ночь на вторник, 6 июня, взорвали заранее заминированную дамбу Каховской ГЭС. Это привело к затоплению десятков населённых пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация в Херсоне и области

Жителей Херсона предостерегают от самостоятельного обследования домов, поскольку вода может оставлять за собой взрывоопасные предметы.

К тому же, в Херсоне и области ввели ряд ограничений после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В частности, это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты.

Детальнее о ситуации после теракта на Каховской ГЭС в материале РБК-Украина.

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