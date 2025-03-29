Держдеп перепідпорядкує собі певні функції USAID до 1 липня, інші зупинить

Зауважується, що американське зовнішньополітичне відомство та Державний департамент та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 28 березня повідомили Конгрес "про свій намір здійснити реорганізацію, яка передбачала б передати певні функції USAID Департаменту до 1 липня 2025 року та припинити виконання решти функцій USAID, які не відповідають пріоритетам адміністрації".

У заяві для преси державний секретар США Марко Рубіо розповів про реалізацію програми допомоги іноземним державам "Спочатку Америки".

В ній зазначалося, що "правильно надана іноземна допомога може просувати наші національні інтереси, захистити наші кордони та зміцнити наше партнерство з ключовими союзниками".

"На жаль, USAID давно відійшов від своєї початкової місії. Як наслідок, прибутки були надто малими, а витрати - надто високими", - йдеться у заяві Рубіо.

За його словами, завдяки президенту США Дональду Трампу "ця хибна та фінансово безвідповідальна епоха закінчилася".

"Ми переорієнтовуємо наші програми допомоги іноземним державам, щоб вони безпосередньо узгоджувалися з тим, що є найкращим для Сполучених Штатів і наших громадян", - розповів американський чиновник.

Він також запевнив, що Штати продовжать важливі програми порятунку життя, та робитимуть "стратегічні інвестиції, які зміцнюють наших партнерів і нашу країну".

Зупинка роботи USAID та реорганізація

Нагадаємо, що президент США Трамп наказав призупинити на 90 днів всю допомогу з боку Штатів за кордоном у перший день свого перебування на посаді.

Ця дія та наступні накази про припинення роботи, які призупинили багато програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по всьому світу, поставили під загрозу надання гуманітарної допомоги.

Саме USAID було значною мірою було розформовано, а більшість його співробітників відправлено у відпустку або звільнено. Водночас понад 80% його грантів припинено.

Ці зміни мали значний вплив на Україну. Зокрема, USAID розірвало угоду про надання грантів Фонду підтримки енергетики України на суму 75 млн доларів. Крім того, повідомлялося, що призупинення фінансування вплинуло на проєкти в медичній сфері.

Близько тижня тому західні ЗМІ писали, що в адміністрації Трампа розробили масштабну реформу іноземної допомоги USAID.