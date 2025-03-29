Госдеп переподчинит себе определенные функции USAID до 1 июля, другие остановит

Отмечается, что американское внешнеполитическое ведомство и Агентство США по международному развитию (USAID) 28 марта сообщили Конгрессу "о своем намерении осуществить реорганизацию, которая предусматривала бы передать определенные функции USAID Департаменту до 1 июля 2025 года и прекратить выполнение остальных функций USAID, которые не соответствуют приоритетам администрации".

В заявлении для прессы государственный секретарь США Марко Рубио рассказал о реализации программы помощи иностранным государствам "Сначала Америки".

В нем отмечалось, что "правильно предоставленная иностранная помощь может продвигать наши национальные интересы, защитить наши границы и укрепить наше партнерство с ключевыми союзниками".

"К сожалению, USAID давно отошел от своей первоначальной миссии. Как следствие, доходы были слишком малы, а расходы - слишком высокими", - говорится в заявлении Рубио.

По его словам, благодаря президенту США Дональду Трампу "эта ошибочная и финансово безответственная эпоха закончилась".

"Мы переориентируем наши программы помощи иностранным государствам, чтобы они непосредственно согласовывались с тем, что является лучшим для Соединенных Штатов и наших граждан", - рассказал американский чиновник.

Он также заверил, что Штаты продолжат важные программы спасения жизни, и будут делать "стратегические инвестиции, которые укрепляют наших партнеров и нашу страну".

Остановка работы USAID и реорганизация

Напомним, что президент США Трамп приказал приостановить на 90 дней всю помощь со стороны Штатов за рубежом в первый день своего пребывания в должности.

Это действие и последующие приказы о прекращении работы, которые приостановили многие программы Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру, поставили под угрозу оказание гуманитарной помощи.

Само USAID было в значительной степени расформировано, а большинство его сотрудников отправлено в отпуск или уволено. В то же время более 80% его грантов прекращено.

Эти изменения имели значительное влияние на Украину. В частности, USAID разорвало соглашение о предоставлении грантов Фонду поддержки энергетики Украины на сумму 75 млн долларов. Кроме того, сообщалось, что приостановление финансирования повлияло на проекты в медицинской сфере.

Около недели назад западные СМИ писали, что в администрации Трампа разработали масштабную реформу иностранной помощи USAID.