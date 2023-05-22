Держдеп про передачу Україні F-16: пріоритет для США

За його словами, президент США Джо Байден раніше ясно дав зрозуміти, що США розпочнуть навчання українських пілотів на F-16 і працюватимуть разом з союзниками над наданням винищувачів.

"У мене немає жодних заяв про те, коли або як це станеться, або які країни їх нададуть, але це пріоритет для нас, і ми почнемо реалізовувати його найближчими місяцями", - наголосив Міллер.

F-16 для України

Варто зауважити, що на саміті "Великої сімки", що відбувся 19-21 травня, президент США Джо Байден заявив про підтримку навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16.

Це сталося на тлі щоденних ударів росіян територією України, які тривали понад тиждень.

Раніше Україна неодноразово просила союзників надати їй сучасні винищувачі. Офіційні особи країни та військові пояснювали це тим, що повністю захистити небо від російських атак лише за допомогою систем ППО неможливо. Також такі літаки необхідні ЗСУ для того, щоб протистояти російській авіації, яка за характеристиками набагато перевершує українську.