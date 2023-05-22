UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Держдеп про передачу Україні F-16: пріоритет для США

Фото: передача Україні F-16 є пріоритетом для США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Передача Україні американських винищувачів F-16 у рамках військової допомоги наразі є пріоритетом для США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Державного департаменту США Метью Міллера.

За його словами, президент США Джо Байден раніше ясно дав зрозуміти, що США розпочнуть навчання українських пілотів на F-16 і працюватимуть разом з союзниками над наданням винищувачів.

"У мене немає жодних заяв про те, коли або як це станеться, або які країни їх нададуть, але це пріоритет для нас, і ми почнемо реалізовувати його найближчими місяцями", - наголосив Міллер.

F-16 для України

Варто зауважити, що на саміті "Великої сімки", що відбувся 19-21 травня, президент США Джо Байден заявив про підтримку навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16.

Це сталося на тлі щоденних ударів росіян територією України, які тривали понад тиждень.

Раніше Україна неодноразово просила союзників надати їй сучасні винищувачі. Офіційні особи країни та військові пояснювали це тим, що повністю захистити небо від російських атак лише за допомогою систем ППО неможливо. Також такі літаки необхідні ЗСУ для того, щоб протистояти російській авіації, яка за характеристиками набагато перевершує українську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніВійськова технікаВійськова допомогаВійна Росії проти України