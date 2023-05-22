Госдеп о передаче Украине F-16: приоритет для США

По его словам, президент США Джо Байден ранее ясно дал понять, что США начнут обучение украинских пилотов на F-16 и будут работать вместе с союзниками над предоставлением истребителей.

"У меня нет никаких заявлений о том, когда или как это произойдет, или какие страны их предоставят, но это приоритет для нас, и мы начнем реализовывать его в ближайшие месяцы", - подчеркнул Миллер.

F-16 для Украины

Стоит заметить, что на саммите "Большой семерки", который состоялся 19-21 мая, президент США Джо Байден заявил о поддержке обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16.

Это произошло на фоне ежедневных ударов россиян по территории Украины, которые продолжались более недели.

Ранее Украина неоднократно просила союзников предоставить ей современные истребители. Официальные лица страны и военные объясняли это тем, что полностью защитить небо от российских атак только при помощи систем ПВО невозможно. Также такие самолеты необходимы ВСУ для того, чтобы противостоять российской авиации, которая по характеристикам намного превосходит украинскую.