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Держдеп назвав Росію єдиним провокатором після погроз через Patriot

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Вашингтон, П'ятниця 16 грудня 2022 23:55
Держдеп назвав Росію єдиним провокатором після погроз через Patriot Фото: Держдеп назвав Росію єдиним провокатором після погроз через Patriot (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія одноосібно відповідає за провокації з першого дня вторгнення в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив представник Держдепу Веданта Пателя.

Представник Держдепу заявив, що США чітко заявляли, що допомога у сфері безпеки, яку США надають Україні, призначена для використання нею для захисту своєї територіальної цілісності та суверенітету, а також для захисту територій, які їй належать у межах її визнаних кордонів.

"Єдиних провокаційних заходів, яких було вжито в ході всього цього конфлікту, було вжито Росією", - заявив він.

Нагадаємо, раніше телеканал СNN повідомляв про те, що США завершують розробку планів щодо передачі Україні Patriot.

Повідомлення викликало реакцію РФ. Російське посольство в США заявило, що розцінить передачу ракетних комплексів Україні як провокаційний крок, який "приведе до непередбачуваних наслідків".Москва також пригрозила знищенням Patriot, назвавши їх "законною метою".

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