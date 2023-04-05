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Держдеп про майбутнє України: Сильна та незалежна демократія

Фото: У Держдепі заявили, що США бачать майбутнє України як сильної та незалежної демократії (flickr.com)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати продовжуватимуть допомогати Україні у боротьбі з російської агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного департаменту США після зустрічі в Брюсселі держсекретаря Ентоні Блінкена та глави МЗС Дмитра Кулеби.

"Держсекретар підтвердив підтримку з боку Сполучених Штатів співпраці Україна-НАТО, а також довгострокову прихильність розбудові обороноздатності України та можливостей стримування", - зазначили американські дипломати.

У зовнішньополітичному відомстві також вказали, що Блінкен і Кулеба обговорили, зокрема подальшу військову допомогу від Вашингтона для Києва.

"Держсекретар підкреслив важливість майбутнього України як сильної, незалежної та демократичної країни", - додали у Державному департаменті США.

Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили новий пакет допомоги для України на суму 2,6 мільярда доларів.

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Сполучені Штати АмерикиДержавний департамент США